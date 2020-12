Primo bivio per l'Inter. Senza ottavi, perdita economica di almeno 9.5 milioni di euro

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.§

Non andata agli ottavi di finale di Champions League per l'Inter vorrebbe dire anche una pesante perdita dal punto di vista economico in un periodo da questo punto di vista già particolarmente delicato. Alla qualificazione agli ottavi di finale è infatti legato un bonus da 9.5 milioni di euro. I quarti varrebbero poi 10.5 milioni di euro, le semifinali ulteriori 12 e la finale ulteriori 15.

Ma senza andar troppo lontano, non andare ai quarti vorrebbe dire non legare anche ulteriori bonus legati al market pool e ai singoli risultati, soldi che verrebbero a quel punto redistribuiti tra le altre squadre che riusciranno ad andare avanti nella competizione.