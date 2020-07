Processo a Sarri - In bilico se perde col Lione? Le alternative per il futuro non abbondano

Sette giorni di fuoco per Maurizio Sarri. Inizia infatti il countdown verso la sfida tra Juventus e Lione, decisiva per la stagione bianconera. Ma anche per giudicare quella del tecnico toscano. Che pure, pochi giorni fa, ha conquistato il suo primo scudetto.

In bilico? Nì. L'annata non è stata sempre felice, inutile nascondersi dietro a un dito. Però Sarri ha vinto, e questo è un dato che a priori dovrebbe escludere ogni ragionamento sul suo futuro: il problema, semmai, è che non ha convinto. . Ma non è detto che basti per dar ragione a chi propende per un eventuale e clamoroso (sarebbe il primo nell'era Agnelli) esonero. Molto, forse non tutto, dipenderà dalla prima sfida in Champions League col Lione: passare il turno potrebbe non bastargli per zittire le voci, ma a quel punto un addio sarebbe da escludere. Perdere sarebbe un problema, ma dipenderebbe anche dalle eventuali modalità: soltanto una disfatta vera e propria rischierebbe di portare a divorzio. Perché? Ci sono almeno un paio di fattori da considerare.

Il tempo stringe. Nel peggiore dei casi, la Vecchia Signora chiuderebbe la stagione 2019/2020 il 7 agosto. L'avvio del prossimo campionato è già slittato dal 12 al 19 settembre, ma andare oltre sembra davvero impossibile . Significa un mese e dieci giorni di tempo per prepararsi al futuro, ancora meno considerato che sarà inevitabile concedere un minimo di riposo a giocatori stressati dal tour de force seguito ai tre mesi di inattività forzata. È un lasso di tempo davvero ridotto, persino per allenatori più "semplici" da metabolizzare rispetto a Sarri: un suo eventuale successore non avrebbe la possibilità di trasmettere alla squadra le sue idee, col rischio di vivere una stagione in perenne work in progress. È un ragionamento che molti club di Serie A stanno facendo, e infatti saranno pochissimi a cambiare il proprio allenatore al termine del campionato.

Quali alternative? C'è poi un altro capitolo. Quello di chi potrebbe succedere a Maurizio Sarri. La lista degli allenatori disponibili non è lunghissima: il primo nome che salta all'occhio è ovviamente quello di Massimiliano Allegri. A tal proposito: avrebbe senso tornare sui propri passi appena un anno dopo? Peraltro, il livornese sembra proiettato verso un'avventura all'estero, col PSG pronto fargli ponti d'oro. Poi c'è Mauricio Pochettino: in casa Juve ha i suoi estimatori, ma dare le chiavi a un tecnico straniero, con poco tempo a disposizione, sarebbe un azzardo non di poco conto. Il nome più papabile, in questa lista, è così quello di Luciano Spalletti: allenatore di altissimo livello, forse non il profilo che cerca la Juventus. Tra i "contrattualizzati", in Italia ci sarebbero Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi: per motivi diversi (Gasp chiuderebbe un cerchio, Inzaghi ha dimostrato di essere il nuovo che avanza), sarebbero scelte comprensibili. Strapparli ad Atalanta e Lazio, però, sarebbe un'impresa non da poco (e verosimilmente dispendiosa), tanto più in un lasso di tempo come detto sempre più ridotto. Tra date sfuggenti, un contratto pur sempre valido (quello di Sarri, fino al 2022) e le alternative che non abbondano, forse non è l'estate giusta per una nuova valutazione.