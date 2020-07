Processo a Sarri, Mauro: "Inimmaginabile ko Juve col Lione. Il tecnico resterà"

L'ex Juventus Massimo Mauro ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida Champions contro il Lione: "I bianconeri saranno pronti? Sarebbe folle se non succedesse. Partita decisiva, da preparare come una finale di Coppa del Mondo. Nessuno può immaginare che il Lione elimini la Juve. Sarebbe grave per tutto il calcio italiano. Ma sarà una gara difficile, complicata, con tutto da perdere: come quando devi tirare un rigore. Se sbagli sei un pirla, se segni è normale".

Quanto influirà la Champions sul giudizio della stagione di Sarri? "Niente. Perché la Juve non cambia strategie e obiettivi in caso di fallimento in Champions. Non credo che Sarri avrà problemi, il progetto deve continuare. Il club dovrà prendere 3-4 giocatori con passo meno compassato in difesa e a centrocampo per essere più aggressivi e giocare con più velocità".