Processo a Sarri - Quando vincere non è l'unica cosa che conta

vedi letture

Sette giorni di fuoco per Maurizio Sarri. Inizia infatti il countdown verso la sfida tra Juventus e Lione, decisiva per la stagione bianconera. Ma anche per giudicare quella del tecnico toscano. Che pure, pochi giorni fa, ha conquistato il suo primo scudetto.

Ha vinto. E neanche di corto muso. Con il tricolore, Sarri è ufficialmente entrato nel club di "quelli bravi", tanto per citare il suo predecessore Allegri. Alla fine, il successo è arrivato con qualche difficoltà e ansia di troppo, ma a conti fatti è stata una vittoria senza troppe discussioni. Nella ripresa post lockdown, la Juventus è inciampata qui e lì. Ha ottenuto 20 punti, che non sono tanti. Ma pur sempre più dei 16 della Lazio, la vera sfidante fino allo stop. E il ritardo rispetto all'Inter (25 punti, ma con una partita in più) è tutto sommato trascurabile per quanto costruito in precedenza. Di fatto, a parte Atalanta e Milan, nessuna squadra ha davvero brillato in questo tour de force. La Vecchia Signora ha vinto lo scudetto con due giornate di anticipo: sembra poco soltanto rispetto ai fasti di alcuni degli ultimi anni; in assoluto è un trionfo con ampio margine, non proprio di corto muso. Sì, citiamo ancora il livornese.

Ma non era arrivato (solo) per vincere. E per questo potrebbe non bastargli. Il senso della rivoluzione copernicana voluta un anno fa dalla Juventus era ben differente: sganciarsi dalla vittoria quale unico criterio di valutazione. Non certo toglierle valore, per carità. Ma, come si dice, vincere e anche convincere. Missione riuscita? Non proprio, perché il successo della Juve di quest'anno è molto simile a quello dell'anno scorso. Spesso sonnacchiosa, a volte leziosa, bella più nelle sue individualità (Dybala e Ronaldo in primis) che a livello corale e collettivo. Fragile, soprattutto: proprio perché interessata al gioco (non sempre arrivato) oltre che al risultato, in questo campionato Madama non ha dato quella familiare sensazione di tagliare le gambe all'avversario con cinque minuti di fuoco e un gol impossibile da rimontare. Se Sarri è arrivato con l'obiettivo di far crescere in una direzione diversa la squadra, la strada intrapresa è stata tappezzata di svolte improvvise e brusche frenate. E l'arrivo è ancora abbastanza lontano.

Non ha convinto. Nell'inevitabile paragone con chi c'era prima, Sarri ha paradossalmente ottenuto il minimo sindacale: ha vinto in Italia, e più o meno nello stesso modo. Non è ovviamente vero che fosse il minimo sindacale, perché è difficile e nient'affatto scontato, ma la sensazione è questa e da qui non si scappa. La grande bellezza immaginata a giugno 2019, viceversa, non è mai arrivata. Ecco perché, pur avendo lo scudetto in bacheca ed essendo ancora in gara nella competizione che più sta a cuore alla proprietà, per Sarri il percorso è ancora in salita. Perché, parafrasando il noto motto, vincere non è più l'unica cosa che conta.