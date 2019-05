Promossi e bocciati: Cagliari, il trio d'Italia va. Klavan e Bradaric no

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un'altra salvezza anticipata per il Cagliari che in questa stagione ha messo in vetrina tre gioielli rigorosamente italiani, per la gioia di Roberto Mancini. Non è un caso che i migliori della stagione, nonché unici sufficienti fra quelli con un minutaggio di almeno 1.000 minuti siano Cragno, Pavoletti e Barella: tutti convocati in Nazionale in questa stagione sportiva. E che adesso saranno inevitabilmente protagonisti dell'estate di mercato. Romagna e Pellegrini hanno mostrato numeri interessanti e il futuro può essere il loro: entrambi, però, per quest'anno mancano di pochissimo la sufficienza. Male invece Bradaric e Klavan, i cui acquisti dovevano garantire qualità ed esperienza.

Promossi

6,39 CRAGNO (38)

6,16 PAVOLETTI (32)

6,10 BARELLA (35)

Bocciati

5,98 CIGARINI (25)

5,97 ROMAGNA (18)

5,92 PISACANE (27)

5,91 FARAGO' (26)

5,91 JOAO PEDRO (34)

5,90 SRNA (26)

5,88 CEPPITELLI (24)

5,76 PADOIN (30)

5,70 KLAVAN (15)

5,69 BRADARIC (27)

5,69 IONITA (37)

Da rivedere

6,13 CASTRO (12)

5,96 PELLEGRINI (16, 4 con la Roma)

5,89 CACCIATORE (14, 7 col Chievo)

5,85 DEIOLA (20, 10 col Parma)

5,75 BIRSA (29, 17 col Chievo)

5,67 DESPODOV (4)

5,55 LYKOGIANNIS (11)

5,54 CERRI (15)

5,50 DORATIOTTO (1)

5,12 THEREAU (7, 2 con la Fiorentina)