Promossi e bocciati: Empoli, Dragowski impressiona. La Gumina fatica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'amara retrocessione per l'Empoli, che fino all'ultimo è stato a un passo da una clamorosa impresa. I toscani anche in questa stagione sono riusciti a mettere in evidenza giovani di qualità e valorizzare gli elementi arrivati in prestito: su tutti Bartłomiej Drągowski, vero valore aggiunto di questo girone di ritorno. Il portiere polacco, per la cronaca, è riuscito a collezionare un 8.5, un 8 e infine un 9 in pagella. Molto interessante Hamed Traorè, classe 2000, impressionante per continuità. Promosso "Ciccio" Caputo, che ha dimostrato di saper stare in Serie A. Tradisce la difesa, Veseli e Rasmussen non hanno convinto mentre davanti l'investimento La Gumina non ha pagato.

Promossi

6,59 DRAGOWSKI (17 presenze, 3 con la Fiorentina)

6,20 TRAORE (32)

6,12 KRUNIC (33)

6,11 DI LORENZO (37)

6,08 CAPUTO (38)

Bocciati

5,96 DELL'ORCO (12)

5,95 FARIAS (32, 16 col Cagliari)

5,94 BENNACER (37)

5,88 SILVESTRE (34)

5,88 PROVEDEL (16)

5,85 PASQUAL (22)

5,83 LA GUMINA (22)

5,83 ACQUAH (28)

5,83 MAIETTA (21)

5,59 VESELI (31)

5,38 RASMUSSEN (14)

Da rivedere

6,17 UCAN (14)

6,00 BRIGHI (10)

6,00 PAJAC (10)

5,83 MCHEDLIDZE (11)

5,80 ANTONELLI (13)

5,63 NIKOLAU (4)

5,60 CAPEZZI (12)

5,33 OBERLIN (5)