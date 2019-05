Promossi e bocciati: Fiorentina, Chiesa si conferma. Simeone disastro

© foto di Giacomo Morini

Stagione pessima, quella della Fiorentina, con la salvezza arrivata all'ultima giornata con un pareggio tutt'altro che esaltante. Inevitabile che siano pochissimi i giocatori che si sono salvati in questo campionato: Chiesa, destinato ad altri lidi; Lafont, il cui rendimento però è eclissato dall'exploit all'Empoli di Dragowski. Si salva capitan Pezzella e anche Muriel, sebbene in gran calo dopo la partenza promettente. Per il resto si va dalle mezze bocciature (Veretout e Milenkovic) ai veri e propri processi per Giovanni Simeone e Marko Pjaca. Entrambi disastrosi, il primo ha chiuso il campionato con sole 6 reti; il secondo, numero 10 sulle spalle, è sempre stato un pesce fuor d'acqua. Male anche gli acquisti Gerson, Mirallas ed Edimilson.

Promossi

6,31 CHIESA (37 presenze)

6,06 LAFONT (34)

6,05 PEZZELLA (32)

6,03 MURIEL (19)

Bocciati

5,94 VERETOUT (33)

5,93 MILENKOVIC (34)

5,87 BIRAGHI (36)

5,86 BENASSI (32)

5,86 VITOR HUGO (30)

5,85 CECCHERINI (15)

5,74 GERSON (36)

5,68 MIRALLAS (27)

5,66 EDIMILSON (29)

5,59 SIMEONE (36)

5,54 PJACA (19)

Da rivedere

6,50 MONTIEL (1)

6,35 TERRACCIANO (10, 8 con l'Empoli)

6,00 VLAHOVIC (10)

5,92 LAURINI (15)

5,59 DABO (23)

5,75 HANCKO (5)

5,70 NORGAARD (6)

5,50 BELOKO (1)