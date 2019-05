Promossi e bocciati: Genoa, Radu e Romero crescono. Mediana scialba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione a dir poco burrascosa per il Genoa che ha visto tre allenatori avvicendarsi con risultati discutibili. Salvezza arrivata grazie alle disgrazie altrui e non per meriti propri. Tuttavia l'anno ha portato in dote anche qualcosa di buono: Ionut Radu si è mostrato all'altezza del massimo campionato e Kouamé è stato una piacevole scoperta, così come Romero, già promesso alla Juventus. Capitan Criscito e Pandev hanno rappresentato la certezza. Note dolenti: Sanabria non è Piatek, non viene bocciato per mancanza sufficiente di minutaggio (819'). Centrocampo da rivedere: Hiljemark, Lerager, Veloso, Rolon e Radovanovic non hanno quasi mai convinto. Bessa è andato a intermittenza. Male la seconda tappa genovese di Pereira.

Promossi

6,21 RADU (33)

6,16 KOUAME (38)

6,08 PANDEV (26)

6,06 ROMERO (27)

6,03 CRISCITO (35)

Bocciati

5,95 BESSA (34)

5,92 BIRASCHI (34)

5,91 LAZOVIC (33)

5,80 VELOSO (21)

5,77 HILJEMARK (17)

5,73 LERAGER (14)

5,71 ROLON (19)

5,69 ZUKANOVIC (25)

5,60 PEREIRA (26)

5,59 RADOVANOVIC (16)

Da rivedere

6,17 FAVILLI (6)

6,08 LAPADULA (8)

6,00 DAMONTE (3)

6,00 JANDREI (1)

5,88 MARCHETTI (4)

5,83 MAZZITELLI (10)

5,71 SANABRIA (15)

5,68 GUNTER (14)

5,60 STURARO (5)

5,20 PEZZELLA (5)