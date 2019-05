Promossi e bocciati: Inter, Politano è il top. Icardi, sufficienza a stento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano è il volto dell'Inter che raggiunge la Champions League. L'ex Sassuolo si è rivelato un acquisto azzeccato, tanto da essere il miglior nerazzurro per media voto in questo campionato. Campagna acquisti che si è rivelata proficua, vedendo al secondo posto Stefan de Vrij. Promossi ma in evidente calo rispetto a un anno fa Brozovic e Skriniar, mentre Mauro Icardi, 6.31 nel 2017-18 questa volta trova la sufficienza stiracchiata. Migliora l'annata passata D'Ambrosio. Si conferma Perisic, fra gli alti e bassi ai quali ci ha abituato. Benino Lautaro Martinez e Nainggolan, attesi entrambi a qualcosa di più per la prossima stagione. Termina con un anno in sordina l'avventura alla Beneamata di Miranda, ci si aspettava di più da Asamoah. Tante presenze ma poco minutaggio per Keita.

Promossi

6,24 POLITANO (36)

6,18 DE VRIJ (28)

6,16 HANDANOVIC (38)

6,09 SKRINIAR (35)

6,08 PERISIC (34)

6,08 LAUTARO MARTINEZ (27)

6,07 NAINGGOLAN (29)

6,05 D'AMBROSIO (30)

6,03 BROZOVIC (32)

6,00 ICARDI (29)

Bocciati

5,97 JOAO MARIO (20)

5,96 VECINO (30)

5,95 BORJA VALERO (27)

5,93 GAGLIARDINI (19)

5,89 ASAMOAH (32)

5,75 MIRANDA (14)

Da rivedere

6,25 RANOCCHIA (4)

6,13 KEITA (24)

5,95 CANDREVA (18)

5,94 VRSALJKO (10)

5,77 DALBERT (11)

5,67 CEDRIC (4)