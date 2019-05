Promossi e bocciati: Juventus, CR7 the best. Dybala-Costa: crollo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un campionato vinto in carrozza, per la Juventus. E inevitabilmente con tanti protagonisti. Cristiano Ronaldo mantiene le promesse, con una media voto altissima peraltro rovinata in parte dalle ultime due partite, giocate a giochi già fatti da tempo. Chiellini e Matuidi migliorano il rendimento dell'anno passato, così come Mandzukic. Il croato è stato fra i migliori nella prima parte della stagione, accusando un calo nel finale prima di infortunarsi. Bonucci si riprende dopo l'esperienza non brillantissima al Milan. Dal 6.44 di un anno fa alla sufficienza stiracchiata per Paulo Dybala passato da 22 a 5 reti nel giro di un anno. C'è chi ha fatto peggio: Douglas Costa, secondo miglior giocatore dello scorso campionato per media voto (6,63), questa volta si ferma a 5,92 , frenato da problemi fisici e qualche uscita a vuoto. Infortuni che hanno condizionato anche Cuadrado, il peggiore fra i giocatori con almeno 1.000 minuti in questo campionato. Promette bene Moise Kean che nei 13 gettoni di presenza è arrivato a un notevole 6,56.

Promossi

6,63 CRISTIANO RONALDO (31 presenze)

6,33 CHIELLINI (25)

6,32 MATUIDI (31)

6,30 MANDZUKIC (25)

6,25 BARZAGLI (7)

6,13 CANCELO (25)

6,13 PJANIC (31)

6,12 EMRE CAN (29)

6,08 BERNARDESCHI (28)

6,07 SZCZESNY (28)

6,07 BONUCCI (29)

6,05 DE SCIGLIO (22)

6,00 DYBALA (30)

Bocciati

5,97 ALEX SANDRO (31)

5,91 BENTANCUR (31)

5,90 RUGANI (15)

5,88 CUADRADO (18)

Da rivedere

6,56 KEAN (13)

6,25 KHEDIRA (10)

6,19 SPINAZZOLA (10)

6,00 MAVDIDI (1)

6,00 NICOLUSSI (3)

6,00 PEREIRA (3)

6,00 PINSOGLIO (1)

6,00 PORTANOVA (1)

5,92 DOUGLAS COSTA (17)

5,89 PERIN (9)

5,88 CACERES (13 presenze, 4 con la Lazio)

5,50 GOZZI (1)

5,50 KASTANOS (1)