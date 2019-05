Promossi e bocciati: Milan, Donnarumma un big. Cutrone, passo indietro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un campionato chiuso a un passo dalla Champions League, quello del Milan. Stagione contraddittoria con diversi giocatori promossi e qualche sorprendente passo indietro da chi era chiamato al grande salto. Convince Gianluigi Donnarumma, tornato ad essere un big fra i pali e ormai non più un predestinato ma vera e propria realtà. È lui il migliore dei rossoneri, al pari di Krzystof Piatek, rivelazione assoluta di questa Serie A. Viste le premesse ha sorpreso anche Bakayoko: inizio decisamente poco convincente per il francese, il quale ha fatto ricredere tutti prendendo per mano il centrocampo. Affidabile Romagnoli, leader della difesa, così come Abate e Zapata, preziosi elementi di esperienza. Flessione per Suso, fra i migliori nel girone d'andata ma quasi sparito dai radar nel ritorno. Note dolenti: ci si aspettava di più da Cutrone, che ha sofferto la concorrenza prima di Higuain e soprattutto di Piatek. Non ha convinto Rodriguez e nemmeno Calhanoglu, calato anche sotto il profilo realizzativo. Da rivedere Paqueta: buona partenza, poi la flessione, gli infortuni e la squalifica.

Promossi

6,34 DONNARUMMA (36 presenze)

6,34 PIATEK (37, 19 con il Genoa)

6,13 ZAPATA (13)

6,08 ROMAGNOLI (32)

6,07 BAKAYOKO (31)

6,06 ABATE (19)

6,06 SUSO (35)

6,03 CASTILLEJO (31)

6,03 BORINI (20)

6,00 BIGLIA (16)

Bocciati

5,99 KESSIE (34)

5,97 MUSACCHIO (29)

5,96 CUTRONE (34)

5,94 CALABRIA (26)

5,91 CALHANOGLU (36)

5,85 RODRIGUEZ (36)

Da rivedere

6,19 PAQUETÁ (13)

6,17 MAURI (5)

6,13 BONAVENTURA (8)

6,13 REINA (4)

5,83 CONTI (12)

5,70 LAXALT (20)