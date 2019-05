Promossi e bocciati: Napoli, tante certezze. Mertens torna il numero uno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Passano gli anni ma Dries Mertens si conferma una certezza. Il belga, miglior giocatore della Serie A per media voto due stagioni fa, alza il rendimento rispetto al torneo passato. Altre certezze Arek Milik, che in questa stagione ha trovato finalmente la continuità di impiego e il solito Koulibaly. Molto bene la prima stagione di Alex Meret, sebbene siano appena 14 le presenze, e Fabian Ruiz, subito integrato nella realtà italiana. Il Ghoulam straripante della scorsa stagione prima dell'infortunio ha subito una frenata quest'anno: l'algerino è comunque sufficiente. Solo tre giocatori sotto la sufficienza, se pur per poco, considerando chi ha giocato almeno 1.000 minuti. Molti i giocatori da rivedere, anche se Younes ha mostrato numeri apprezzabili.

Promossi

6,38 MERTENS (35 presenze)

6,31 MILIK (35)

6,27 KOULIBALY (35)

6,25 MERET (14)

6,19 FABIAN RUIZ (27)

6,18 CALLEJON (34)

6,17 ZIELINSKI (36)

6,16 ALLAN (33)

6,11 INSIGNE (28)

6,09 OSPINA (17)

6,00 GHOULAM (16)

6,00 MAKSIMOVIC (17)

6,00 MARIO RUI (20)

Bocciati

5,96 HYSAJ (27)

5,96 MALCUIT (24)

5,90 ALBIOL (20)

Da valutare

6,28 YOUNES (12)

6,22 KARNEZIS (9)

6,11 OUNAS (18)

6,00 CHIRICHES (3)

5,93 VERDI (22)

5,83 LUPERTO (12)

5,80 DIAWARA (13)