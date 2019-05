Promossi e bocciati: Sassuolo, rivelazione Demiral. Flop Rogerio

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato a gennaio e subito esploso, tanto da meritarsi le attenzioni della Juventus, il turco Merih Demiral è il miglior giocatore del Sassuolo, media voto alla mano. A volare oltre il 6, un mix di certezze (Consigli, Berardi) e di nuovi talenti (Boga, ma anche l'affermazione di Lirola). E poi due pezzi pregiati di mercato come Duncan e Sensi. Appena sotto la sufficienza, non certo bocciati tout court, alcuni talenti come Magnani e Locatelli. Voto nettamente negativo, tra i titolari fissi, per Rogerio.

Promossi

6,34 DEMIRAL (14 presenze)

6,14 CONSIGLI (36)

6,13 DUNCAN (26)

6,12 SENSI (28)

6,10 BOGA (25)

6,06 BERARDI (35)

6,03 LIROLA (35)

Bocciati

5,97 MAGNANI (19)

5,95 LOCATELLI (29)

5,9 FERRARI (31)

5,88 BOURABIA (32)

5,84 BABACAR (29)

5,81 DI FRANCESCO (19)

5,79 MAGNANELLI (26)

5,78 DJURICIC (23)

5,78 PELUSO (16)

5,77 MARLON (18)

5,70 ROGERIO (33)

Da rivedere

6 ADJAPONG (5)

5,83 PEGOLO (3)

5,80 MATRI (19)

5,75 BRIGNOLA (7)

5,5 ODGAARD (1)

5 LEMOS (3)