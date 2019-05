Promossi e bocciati: SPAL, Lazzari è la stella. Promossi i portieri

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Lazzari brilla, in casa SPAL e inevitabilmente sul mercato. L'esterno di Semplici è il migliore, media voto alla mano, nella squadra di Semplici. Tra i promossi, anche i portieri, sia Gomis che soprattutto Viviano. Voti alti, come prevedibile, per il bomber di squadra Petagna; alla voce negativa, invece, Antenucci, capitano e leader della salvezza dell'anno scorso, comprimario in questa stagione, nonostante i 5 gol segnati. Da segnalare, Sergio Floccari, che arriva a sfiorare i 1000 minuti giocati e con la partita contro la Juventus mette una bella ciliegina sulla stagione sua e degli estensi.

Promossi

6,37 LAZZARI (33 presenze)

6,20 VIVIANO (17)

6,14 FLOCCARI (20)

6,09 PETAGNA (36)

6,03 MURGIA (15)

6 BONIFAZI (27)

6 GOMIS (20)

6 KURTIC (30)

Bocciati

5,95 SCHIATTARELLA (28)

5,92 VICARI (28)

5,89 VALOTI (24)

5,89 FELIPE (30)

5,86 FARES (35)

5,86 MISSIROLI (34)

5,85 CIONEK (31)

5,79 ANTENUCCI (35)

Da rivedere

5,9 VALDIFIORI (15)

5,83 REGINI (4)

5,81 PALOSCHI (23)

5,81 COSTA (9)

5,75 EVERTON LUIZ (10)

5,5 JANKOVIC (4)

5,25 SIMIC (8)

5 DJOUROU (5)

4,83 DICKMANN (6)