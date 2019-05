Promossi e bocciati: Torino, Zaza unica delusione. Ansaldi il migliore

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo vero bocciato, nella stagione del Torino: Simone Zaza, considerato che Ola Aina, tra i giocatori con almeno 1000 minuti, è l'unico altro ad andare sotto il 6 per media voto. Ma, se nel caso dell'esterno arrivato dal Chelsea la sufficienza è sfiorata e si può parlare di stagione decisiva, l'attaccante lucano rappresenta una piccola delusione per i granata e per Mazzarri. Ampiamente promossa la difesa: da Ansaldi, migliore in assoluto, a Sirigu, Izzo, N'Koulou e De Silvestri, tutti ben oltre il 6. Stagione tutto sommato positiva anche per Belotti, risalito nel finale. In un quadro, come dicevamo, più che positivo per la società guidata da Urbano Cairo.

Promossi

6,36 ANSALDI (24 presenze)

6,28 IAGO FALQUE (26)

6,27 SIRIGU (36)

6,25 IZZO (37)

6,23 N'KOULOU (36)

6,15 DE SILVESTRI (32)

6,14 BELOTTI (37)

6,14 MEITE (35)

6,12 BERENGUER (31)

6,12 DJIDJI (17)

6,09 RINCON (34)

6,07 BASELLI (34)

6,02 MORETTI (24)

6 LUKIC (24)

Bocciati

5,98 AINA (30)

5,76 ZAZA (29)

Da rivedere

5,95 PARIGINI (17)

5,66 ICHAZO (3)

5,5 BREMER (5)