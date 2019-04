© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'impresa è, ancora una volta, possibile. E' questo il messaggio che filtra in casa Genoa in vista del match contro l'Inter di domani sera, calcio d’inizio alle 21. Dopo il successo casalingo di una settimana e mezzo fa contro la Juventus, i rossoblu sono chiamati nuovamente alla sfida contro una big del nostro campionato. La sconfitta di Udine, per come è arrivata e per gli strascichi polemici che ha lasciato - poi chiusi dal tecnico in conferenza stampa lunedì - , deve essere cancellata. Del resto Criscito e compagni hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà una grande. Occorrerà un'altra prestazione perfetta come quando Sturaro e Pandev hanno steso i bianconeri ma, soprattutto, occorrerà una reazione. Reagire dopo il brusco stop della Dacia Arena e riprendere il cammino per arrivare il più presto possibile alla salvezza. “Provaci ancora Genoa” verrebbe da dire giocando con il titolo di un celebre film di Woody Allen “Provaci ancora Sam”. Di impossibile non c’è niente, l’impresa può essere ripetuta.

A “MAMMA MARASSI” SENZA IL CAPITANO - Si torna al “Ferraris”. O meglio a “Mamma Marassi”, come lo ha definito ai nostri taccuini ieri il direttore generale Giorgio Perinetti. “Ci guida per mano ad ogni partita - ha proseguito il dirigente rossoblu -. Dobbiamo cercare di ripetere quanto fatto contro la Juventus”. Un’assenza sicura per mister Prandelli in vista del match contro la squadra di Spalletti: Mimmo Criscito. Il capitano non sarà a disposizione per squalifica, al suo posto debutterà dal primo minuto l’acquisto del mercato di gennaio Pezzella. A completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Radu ci saranno Pereira a destra e Romero e Zukanovic al centro. In mediana spazio a Sturaro e Radovanovic con Lerager e Lazovic sulle fasce laterali. In attacco, a completare il 4-4-2, giocheranno Kouamé e Sanabria.