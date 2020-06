I punti, le coppe, l'undici titolare: la prima Inter di Conte a confronto con la prima di Spalletti

Come procede la sua avventura nerazzurra? L'Inter ha davvero svoltato con l'arrivo dell'uomo della rinascita juventina dopo Calciopoli? E' giusto considerarlo, visto anche l'ingaggio da top player, per distacco il miglior allenatore di questa Serie A?

Antonio Conte torna al centro del dibattito. E' bastata una partita, quella di sabato sera, per 'spodestare' l'omonimo Premier al centro del dibattito calcistico. Critiche forse eccessive, perché è vero che quella col Napoli era già gara decisiva. Ma si tornava in campo dopo 3 mesi e l'Inter tra le quattro semifinaliste era quella messa peggio dopo lo 0-1 dell'andata. E, inoltre, al San Paolo non ha sfigurato: ha pareggiato 1-1 e se Ospina per tutti è stato il migliore in campo vuol dire che la sua Inter ha condotto la partita, senza riuscire però a ribaltare il match dell'andata.

"Lo so che i risultati ribaltano i giudizi", ha detto Conte nel post partita. Amareggiato per un'analisi a suo avviso troppo severa sull'operato della squadra e, più ad ampio raggio, della stagione. Perché in molti adesso si chiedono se davvero spendere 12 milioni di euro d'ingaggio per Conte fosse operazione necessaria per fare il salto di qualità o se, in fondo, con una squadra che dopo le ultime due sessioni di mercato andava benissimo anche Luciano Spalletti.

Ecco allora il confronto tra la prima stagione di Conte e la prima di Spalletti a 14 giornate dal termine del campionato.

La squadra titolare

L'undici tipo dell'Inter di Spalletti nella stagione 2017/18 - Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Joao Miranda, D'Ambrosio; Vecino/Gagliardini, Brozovic; Candreva, Borja Valero/Rafinha, Perisic, Icardi.

L'undici tipo dell'Inter di Conte nella stagione 2019/20 - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi/Eriksen, Birghi/Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

I punti in campionato

Stagione 2017/18 - 48 punti dopo 25 partite (quinto posto in classifica)

Stagione 2019/20 - 54 punti dopo 25 partite (terzo posto in classifica)

Andamento nelle coppe europee

Inter 2017/18 - Nessuna partecipazione alle coppe europee dopo il settimo posto in classifica dell'anno precedente. In Coppa Italia, sconfitta ai quarti di finale contro il Milan

Inter 2019/20 - Eliminata ai gironi di Champions League, ancora in corsa in Europa League: deve ancora disputare gli ottavi di finale contro il Getafe. In Coppa Italia, sconfitta in semifinale nel doppio confronto col Napoli.