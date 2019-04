Per Mauro Icardi l'avventura all'Inter sembra giunta ai titoli di cosa: ne è certo il Quotidiano Sportivo oggi in edicola, che dedica ampio spazio alla possibile convocazione di oggi da parte di Spalletti per la sfida al Genoa, ma chiarendo che il futuro dell'ex capitano non sarà a Milano. Chelsea e Manchester United starebbero duellando per il suo cartellino, fortemente deprezzato dopo le settimane di polemica con l'attuale club.