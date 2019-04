Quaglia-Samp, amore eterno. Nonostante il vecchio interesse Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chi lo avrebbe mai detto. Fabio Quagliarella vive la miglior stagione in carriera, merito dei 22 gol siglati finora in campionato in 32 gare disputate. L'attaccante di Castellammare di Stabia ha festeggiato le 36 primavere a fine gennaio (e nelle scorse ore anche il ritorno della Juve Stabia in Serie B), ma di appendere le scarpette al chiodo non vuole sentirne parlare.

Come dargli torto? D'altronde l'ex Juventus e Napoli vive una seconda gioventù in maglia doriana, una delle più importanti indossate in una carriera di primissimo piano. La convocazione in Nazionale da parte del ct Roberto Mancini, con tanto di gol, è l'ultima soddisfazione per un calciatore che può fare ancora tanto. Lo sa anche Massimo Ferrero che il giorno di Natale, quando il Milan stava fortemente pensando di portarlo alla corte di Gennaro Gattuso per prendere il posto di Gonzalo Higuain, ha accelerato per il rinnovo e ufficializzato il nuovo contratto fino al giugno 2020. I gol non hanno età e il presente di Quaglia in maglia doriana non sembra assolutamente in discussione. Fa bene la Samp a coccolarlo e Quagliarella si sente il simbolo doriano, anche se dovesse mancare la qualificazione alla prossima Europa League.