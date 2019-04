Quale futuro per Maurizio Sarri? Le italiane aspettano i risultati dei Blues

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Molto, per non dire tutto, dipenderà dai risultati di questo finale di stagione. Maurizio Sarri, nonostante le tante discussioni in merito, è e resta l'allenatore di un Chelsea che al momento è quarto in Premier e in semifinale di Europa League. Ai tifosi il suo Sarriball non sarà piaciuto granché, ma dati alla mano la prima stagione londinese dell'ex Napoli può ancora essere ricca di soddisfazioni.

SE VINCE, PUO' RESTARE - Una decisione in merito al suo futuro non è ancora stata presa da Abramovich e Granovskaia e il motivo è chiaro. Se il Chelsea dovesse arrivare 3° o 4°, e quindi centrare la qualificazione in Champions, il suo credito aumenterebbe. E si innalzerebbe ulteriormente in caso di successo nella seconda competizione continentale. Con questi due obiettivi portati a Cobham una sua conferma sarebbe più che probabile, seppur non scontata. Se dovesse arrivarne solo uno su due tutto resterebbe in discussione e dipenderebbe da un inevitabile confronto di fine stagione. Senza Champions e senza Europa League, invece, l'addio sarebbe quasi certo.

LE IPOTESI IN CASO DI ADDIO AL CHELSEA - Immaginare un nuovo futuro fuori dai confini sembra poco probabile. E così largo alle opzioni nostrane: la Roma lo tenta con soldi e progetto giovani, anche se il primo nome resta per distacco quello di Conte. L'Inter non sembra interessata, mentre il Milan ci ha fatto più di un pensierino: Sarri piace per il suo gioco e per la capacità dimostrata in passato di competere per lunghi tratti della stagione con la Juventus. Ma nella lunga lista rossonera Sarri è uno dei tanti e per il momento non sembra essere andato in fuga rispetto ai concorrenti.