L'infortunio al mignolo di Samir Handanovic ha creato un po' di apprensione in casa Inter, con i dirigenti che come noto stanno valutando il profilo di Emiliano Viviano. Handanovic intanto aspetta e prova a forzare i tempi, anche se l'iter classico per una 'infrazione ossea' prevede almeno un mese di stop, specialmente se alla mano di un portiere.

In casa Inter, spiega la Gazzetta, sperano di accorciare in qualche modo i tempi, ma la prudenza è d'obbligo. E le 8 partite (che possono diventare 9) del prossimo mese non aiutano. Di certo il portiere sloveno salterà il Napoli domani e quasi certamente anche Lazio (campionato) e Ludogorets (Europa League), mentre per la gara con la Samp del 23 febbraio permane qualche speranza. Soprattutto per rimettere in campo il capitano una partita prima dello scontro diretto con la Juventus.