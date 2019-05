Quanto incasserà l'Ajax la prossima estate?

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Ajax ha vinto l'ennesima partita in trasferta della sua Champions League. Scalpi eccellenti, come Real Madrid, Juventus e Tottenham. Madrid, appunto, Torino e Londra. Di fatto gli olandesi hanno vinto tutte e tre le gare a scontro diretto, perché la prossima sarebbe sì al Wanda Metropolitano, ma in campo neutro. Un miracolo firmato Ten Hag, in primis, Ajax academy, sopra tutto. Perché è la filosofia di gioco a vincere, ancor più che i singoli, in una squadra che l'anno scorso non era riuscita neanche a entrare in Europa League. Uscendo, ad agosto, contro il Rosenborg, doppia sconfitta sia a Trondheim che ad Amsterdam.

Ora, però, cambia tutto. Quanto incasserà l'Ajax nella prossima estate? Quanto dovrà monetizzare e poi provare a sopperire? L'Eredivisie dà 10 milioni di euro, come spiegato dal tecnico, all'anno, contro i 200 della Premier o i circa 70 della Serie A. C'è poi la Champions League che dà la possibilità di incassare parecchi milioni, probabilmente una ottantina fin qui. De Jong è stato venduto a 75 milioni di euro più bonus, De Ligt andrà a 80 e, considerato l'annualità del calcio, sarebbe meglio almeno trovare l'accordo per i bonus da spalmare su più stagioni. Poi c'è Van De Beek: l'Inter lo valuta come alternativa a Gundogan, costava 30 milioni di euro fino a ieri sera, l'aggiornamento è meglio darlo a fine stagione.

Ziyech un anno fa costava circa 30 milioni, cifra che non è cambiata poi molto, ma potrebbe anche restare. David Neres è inseguito dall'Arsenal, con l'idea di arrivare intorno ai 40 milioni per averlo, gli stessi che servivano per acquistare Perisic. Difficile pensare che Veltman, Schone, Blind, Tadic o Huntelaar diano plusvalenze secche, mentre Onana potrebbe anche restare. Invece Tagliafico piace e molto ai club di Premier, intorno ai 20 milioni di euro. Dovendo, pecunia non olet, cedere tutti, l'Ajax arriverebbe intorno 300 milioni incassati in un'estate, meno, comunque, del fatturato della Juventus. Tanto per far capire l'enorme impresa di chi non ha paura di giocare sempre in avanti, pressing e uno contro uno. Le nostre italiane prendano nota, al di là di acquistare.