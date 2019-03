Quanto vale il Portogallo? CR100, futuro Felix. Lusitani a quota 412

Dati Transfermarkt.

Road to Euro 2020: inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

CR100, PORTOGALLO A QUOTA 422 -

Il più costoso è sempre lui, quel Cristiano Ronaldo tuttora valutato 100 milioni di euro. Segue Bernardo Silva, poi Joao Cancelo, per un totale di 422 milioni di euro. Abbiamo trovato spazio anche per Mario Rui. Il futuro, comunque, è tutto di Joao Felix: per ora vale 35 milioni, lo abbiamo inserito nell'undici tipo anche se al momento non è al primo posto nelle scelte. Ma negli ultimi si è parlato anche di offerte da 120 milioni.

Modulo tipo: 4-4-2

Rui Patricio (Watford) 18 mln

Joao Cancelo (Juventus) 55 mln

Ruben Dias (Benfica) 28 mln

Pepe (Porto) 3 mln

Mario Rui (Napoli) 15 mln

Bernardo Silva (Manchester City) 80 mln

Danilo Pereira (Porto) 28 mln

Ruben Neves (Wolverhampton) 40 mln

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) 20 milioni

Joao Felix (Benfica) 35

Cristiano Ronaldo (Juventus) 100 mln

Valutazione complessiva: 422 mln

Portogallo, Napoli,Juventus,Inter,Milan,Roma,Lazio,Sampdoria,Genoa,Fiorentina