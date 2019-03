Quanto vale l'Italia? Insigne e Verratti da 75 milioni, totale 475

© foto di Insidefoto/Image Sport

Road to Euro 2020 inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

DOMINANO INSIGNE E VERRATTI - Pezzi da 75: i due ex Pescara comandano nell'undici di Mancini, con Jorginho appena sotto - di 10 milioni - e poi Chiesa e Donnarumma a quota 50, Bernardeschi 45. Capitan Chiellini è il fanalino di coda - con Biraghi - con una valutazione da 10. Fuori dalla formazione c'è Immobile e Romagnoli a 50, Zaniolo a 40. La valutazione complessiva è sopra Olanda, Svizzera, Portogallo, Danimarca e Croazia nella top 12.

Modulo tipo: 4-3-3

Donnarumma (Milan) 50 milioni

Florenzi (Roma) 30 milioni

Bonucci (Juventus) 35 milioni

Chiellini (Juventus) 10 milioni

Biraghi (Fiorentina) 10 milioni

Verratti (PSG) 75 milioni

Barella (Cagliari) 30 milioni

Jorginho (Chelsea) 65 milioni

Chiesa (Fiorentina) 50 milioni

Bernardeschi (Juventus) 45 milioni

Insigne (Napoli) 75 milioni

Valutazione complessiva: 475 milioni