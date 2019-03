Quanto vale la Croazia? Brozovic e gli altri costano un terzo della Francia

Dati Transfermarkt.

Road to Euro 2020: inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

L'ETÀ AVANZA, IL VALORE DIMINUISCE -

Neanche 300 milioni per la Croazia vicecampione del mondo. Praticamente, la formazione di Zagabria potrebbe valere meno di un terzo della Francia che l'ha battuta in Italia. Complice l'età che avanza, giocatori come Modric che hanno visto calare il proprio valore, mentre altri come Mandzukic o Srna hanno detto addio alla Nazionale. Occasione persa per la generazione d'oro?

Modulo tipo: 4-3-3

Lovre Kalinic (Aston Villa) 6,5 mln

Sime Vrsaljko (Inter) 20 mln

Dejan Lovren (Liverpool) 20 mln

Duje Caleta-Car (Marsiglia) 15 mln

Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) 7,5 mln

Ivan Rakitic (Barcellona) 50 mln

Marcelo Brozovic (Inter) 45 mln

Luka Modric (Real Madrid) 25 mln

Ante Rebic (Eintracht Francoforte) 35 mln

Andrej Kramaric (Hoffenheim) 35 mln

Ivan Perisic (Inter) 35 mln

Valutazione complessiva: 294 mln