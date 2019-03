Quanto vale la Francia? Mbappé trascina Deschamps verso il miliardo

Dati Transfermarkt.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Road to Euro 2020: inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

VERSO IL MILIARDO -

Campione in carica, trascinata dai 200 milioni di Kylian Mbappé, forse persino una valutazione al ribasso. La Francia ha il futuro e anche il presente dalla sua, un valore complessivo che arriva al miliardo, ma potenzialmente potrebbe anche superarlo: in questa formazione non sono inclusi giocatori come Fekir, Martial o Coman, al momento non prime scelte per Deschamps che preferisce tutelarsi con Matuidi come terzo sulla linea di trequarti. In attacco, per ora va Giroud, ma abbiamo immaginato che Lacazette possa riuscire a rubargli il posto in tempi non lontanissimi.

Modulo tipo: 4-3-3

Hugo Lloris (Tottenham) 30 mln

Benjamin Pavard (Stoccarda) 35 mln

Raphael Varane (Real Madrid) 80 mln

Samuel Umtiti (Barcellona) 70 mln

Lucas Hernandez (Atletico Madrid) 70 mln

N'Golo Kanté (PSG) 100 mln

Paul Pogba (Manchester United) 90 mln

Kylian Mbappé (PSG) 200 mln

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 150 mln

Blaise Matuidi (Juventus) 30 mln

Alexandre Lacazette (Arsenal) 65 mln

Valutazione complessiva: 920 mln