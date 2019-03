Quanto vale la Germania? Sané fa 100, Schulz solo 20

© foto di Imago Sportfotodienst

Road to Euro 2020 inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

SANÈ CIFRA TONDA - Leroy Sané, come da nome, è il re delle valutazioni della Germania. Cento milioni, cifra tonda per l'ala del Manchester City che divide un tridente con Marco Reus e Timo Werner. Possibili anche diverse valutazioni, come inserire Gnabry prima punta o Havertz sulla linea dei trequartisti. Ultimo, in ordine di valutazione, Schulz dell'Hoffenheim, considerato però il titolare sulla sinistra. Fuori Hummels, Boateng e Muller si darà più spazio a Kehrer, del Paris Saint Germain,

Modulo tipo: 4-2-3-1

Neuer (Bayern Monaco) 22 milioni

Kehrer (PSG) 35 milioni

Sule (Bayern Monaco) 50 milioni

Rudiger (Chelsea) 45 milioni

Kimmich (Bayern Monaco) 60 milioni

Kroos (Real Madrid) 80 milioni

Gundogan (Manchester City) 60 milioni

Schulz (Hoffenheim) 20 milioni

Sané (Manchester City) 100 milioni

Reus (Borussia Dortmund) 50 milioni

Werner (Red Bull Lipsia) 65 milioni

Valutazione complessiva: 587 milioni