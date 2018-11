Quanto vale la Sampdoria?

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambiano gli addendi ma i risultati sembrano non modificarsi mai. Marco Giampaolo è da tre anni sulla panchina della Sampdoria, con una buona alternanza fra vittorie e sconfitte. Niente Europa, seppur sempre molto vicina, ma mai quel salto di qualità che forse in più di qualcuno si aspetta. Sia dall'allenatore, ma anche nei giocatori chiave. Praet, per esempio, pur avendo tante offerte dalle big. Oppure Saponara, bravissimo nella sfida - persa anche quella - contro il Milan, un po' meno oggi. Tonelli-Andersen, finora due certezze, hanno dimostrato tutti i limiti, Murru invece è stato bucato più volte dai suoi dirimpettai.

Può essere una giornata no, questo è evidente, perché prendere quattro reti in casa, dopo essere stata la seconda miglior difesa per oltre giornate, può essere un incidente di percorso. Un po' meno il galleggiare sempre in decima posizione, nella parte sinistra della classifica, ma senza sussulti. Senza ambizioni, se non quella di poter vendere Muriel a 22 milioni di euro o Zapata a 26. Se l'idea è quella di galleggiare, benino, a metà graduatoria, allora la Sampdoria ha l'allenatore e la rosa perfetta. Altrimenti c'è qualcosa che non funziona. E non da adesso.