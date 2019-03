Quanto vale la Spagna? Sfondata quota 600 per il nuovo corso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Road to Euro 2020 inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

LA GRANDE DELUSIONE - La campagna di Russia si è fermata contro i padroni di casa, ma la Spagna non ha certo dato l'impressione di essere una super potenza nemmeno in Nations League. La squadra di Luis Enrique si è dimostrata ondivaga, assoluta dominatrice nella sfida casalinga con la Croazia, poi perdente con scaccorossi e Inghilterra nella seconda parte di sfide. Fuori Koke e Thiago Alcantara, anche dai convocati, nella lista va comunque inserito Isco, soprattutto se dovesse ritrovare continuità. Allargando lo spettro non sembra una squadra all'altezza degli anni passati.

Modulo tipo: 4-3-3

De Gea (Manchester United) 70 milioni

Carvajal (Real Madrid) 60 milioni

Sergio Ramos (Real Madrid) 30 milioni

Inigo Martinez (Athletic) 32 milioni

Jordi Alba (Barcellona) 70 milioni

Saul (Atletico Madrid) 90 milioni

Busquets (Barcellona) 75 milioni

Rodrigo (Atletico Madrid) 60 milioni

Asensio (Real Madrid) 80 milioni

Rodrigo (Valencia) 30 milioni

Isco (Real Madrid) 60 milioni

Valutazione complessiva: 627 milioni