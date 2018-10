Zero a zero contro il Napoli, pur fortunoso. Sei a uno al Parco dei Principi, subendo moltissimi tiri in porta - ben 32, se non è record poco ci manca - e resistendo solo 20 minuti. Quanto vale la Stella Rossa che, nel primo turno, ha bloccato gli azzurri? Probabilmente pochino, al di fuori dallo storico Marakanà di Belgrado. Nell'anno passato eliminata in Champions League dal Ludogorets, al secondo turno preliminare, poi "cavalcata" fino ai sedicesimi di Europa League vincendo contro il Colonia (retrocesso in Bundesliga) e pareggiando due volte con il Bate Borisov, uscendo poi con il CSKA. Due anni fa, invece, ci aveva pensato il Sassuolo a eliminare la compagine serba, con due partite senza appello.

Il problema è che il Napoli, proprio in virtù del pari di due settimane fa, rischia e grosso, pure stasera contro il Liverpool. Difficile ipotizzare che possano arrivare altri punti tra Liverpool e PSG, quindi in lotta per un terzo posto che sembrerebbe comunque una chimera. Va da sé che i sei gol raccontano di una opportunità sprecata dagli azzurri, ora costretti a fare le partite sempre e comunque, per evitare di salutare la competizione già da dicembre.