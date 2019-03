Quanto vale la Svizzera? Difesa oltre i 100 milioni con Elvedi-Akanji

© foto di Imago/Image Sport

Road to Euro 2020 inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

SQUADRA OPERAIA DA 210 MILIONI - Modulo senza frizzi né lazzi, Petkovic fa della solidità il suo modulo vincente, con una retroguardia che vale moltissimo anche grazie alla presenza di Akanji, del Borussia Dortmund, giovane e prestante stopper che sta crescendo di partita in partita. Al suo fianco Nico Elvedi, anche lui in Germania, anche lui in um Borussia, ma è il Moenchengladbach, con valutazione 35 milioni. A centrocampo il nome altisonante è quello di Xhaka, costato 50 milioni, mentre davanti la coppia Shaqiri-Seferovic arrivano a 39 complessivi: il problema è che né l'uno né l'altro potranno giocare le prime gare, avendo subito un infortunio che li costringerà a saltare i primi appuntamenti verso l'Europeo itinerante.

Modulo tipo: 4-4-1-1

Sommer (Borussia Moenchengladbach) 13 milioni

Mbabu (Young Boys) 10

Akanji (Borussia Dortmund) 40 milioni

Elvedi (Borussia Moenchengladbach) 35 milioni

Rodriguez (Milan) 17 milioni

Fernandes (Fiorentina) 8 milioni

Xhaka (Arsenal) 50 milioni

Freuler (Atalanta) 16 milioni

Zuber (Stoccarda) 10 milioni

Shaqiri (Liverpool) 25 milioni

Seferovic (Benfica) 14 milioni

Valutazione complessiva: 238 milioni