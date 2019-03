I quarti all'orizzonte. Il Napoli cala il tris: Red Bull Salisburgo ko

© foto di www.imagephotoagency.it

Una grossa ipoteca sulla qualificazione, un 3-0 che avvicina il Napoli ai quarti di finale di Europa League. Guai a pensare alla gara di ritorno in terra austriaca come una mera formalità, ma dopo questa sera Ancelotti e i suoi ragazzi hanno un piede e mezzo al turno successivo. Una partita tatticamente perfetta, interpretata col ritorno alla difesa a tre e mezzo per disinnescare la prima linea di pressione del Red Bull Salisburgo e per far esaltare tutte le qualità offensive dei partenopei. Che hanno sofferto quando c'era da soffrire e segnato quando c'era da segnare. E hanno vinto con merito.

Il risultato non spiega l'andamento del match: non è stata una partita semplice. Il Salisburgo ha fatto la sua gara e ha impedito al Napoli di far iniziare l'azione ai centrali di difesa. Una strategia a cui però la squadra di Ancelotti era preparata. In questo senso, il gol che ha sbloccato la partita è la perfetta fotografia della sfida: dopo aver superato le linee di pressione, Mertens era libero di agire sulla trequarti e di rifinire per Milik. Cinico e freddo il polacco, che ha fatto fuori anche il portiere prima di depositare la sfera in fondo al sacco.

E' stata però la rete realizzata da Fabian Ruiz a dare alla partita tutt'altro indirizzo. Il tiro al volo dello spagnolo, su suggerimento del connazionale Callejon, ha costretto gli ospiti ad avanzare ulteriormente il raggio d'azione. E permesso al Napoli di avere ampi spazi a disposizione in ripartenza.

Il Red Bull Salisburgo ha avuto le sue occasioni. Ci ha provato più e più volte dalla distanza e con Dabbur pochi secondi dopo l'inizio della ripresa ha chiamato Meret agli straordinari. Ma alla lunga la differenza tecnica e di esperienza tra le due squadre s'è vista e se è vero che nel primo tempo il Napoli ha capitalizzato le due occasioni a disposizione, nella ripresa dopo il 3-0 - arrivato per un'autorete di Onguéné - s'è più volte trovato dinanzi a Walke. Una, due, tre occasioni nitidissime che potevano rendere ancor più netto il punteggio, ma che non si sono tramutate in gol. Anche gli ospiti però nel finale sono tornati alla carica e hanno impensierito due volte Meret, tra i migliori in campo.

La gara è finita 3-0, un risultato ampiamente positivo: il Napoli ha fatto quello che doveva, ora i quarti sono più vicini.