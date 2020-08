Quarti di Champions: Messi è il migliore. Ma basta al Barça?

Il progetto è quello di stupire e di ricordare al mondo che, sebbene non da favoriti, il Barcellona può contare sul migliore di tutti. Lionel Messi dopo il gol al Napoli si è preso la copertina mediatica anche per il discorso motivazionale fatto nella pausa del primo tempo, dopo il 3-1 di Insigne che poteva portare a qualche grattacapo dopo gli anni in cui sono arrivate rimonte clamorose.

Come arriva alla Champions - Limitiamoci a dire che il Barcellona ha vissuto momenti migliori, nella sua storia recente. La ripresa del campionato del post lockdown ha messo in mostra evidenti limiti fisici e di alchimia con lo staff tecnico e l'aver perso il campionato ai danni del Real Madrid, quando tutto sembrava pronto per la festa blaugrana, ha lasciato strascichi ancora poco valutabili. La Champions ovviamente è altra cosa e campioni come Messi, Suarez e Piqué si nutrono di serate come quella in questione. Lo si è visto anche contro il Napoli.

Non gioca da 6 giorni (al momento della gara), ultima partita Barcellona-Napoli 3-1

Assenze, dubbi e cessioni - Il Barcellona ritrova Sergio Busquets e Arturo Vidal dopo le squalifiche contro il Napoli in Champions League, buona notizia soprattutto per un equilibrio che servirà contro il Bayern schiacciasassi. Out per infortunio invece Dembele e Umtiti, mentre Arthur non è nemmeno partito per Lisbona.

La possibile formazione - (4-3-1-2): Ter Stegen; Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi; Suarez, Griezmann