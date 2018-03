I quattro giorni della Juve: Allegri in due “ciak” gira il sorpasso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall’Europa al campionato, sempre sotto il segno del quattro. Dai quattro minuti di splendida follia di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, che hanno rigirato come una frittata la gara di Wembley, ai quattro giorni per riprendersi la vetta della Serie A, posizione privilegiata che la Juventus ha ceduto al Napoli ormai da parecchi mesi, spiega La Gazzetta dello Sport. Quattro giorni per conquistare sei punti contro Udinese e Atalanta (recupero della gara saltata per neve), indispensabili per tornare più in alto di tutti. Sfruttando anche il fattore Stadium, visto che le squadre che hanno vinto a casa della Signora sono rare quasi quanto la scimmia di Roloway. È questo il diktat di Massimiliano Allegri, che non a caso nella conferenza stampa della vigilia ha parlato di “snodo importante per lo scudetto”.