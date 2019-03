© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha subito preparato il terzo confronto stagionale con l'Atalanta, portandosi dietro gli insegnamenti avuti dal confronto di Coppa Italia di mercoledì sera, utili in vista poi del quarto ed ultimo atto, senz'altro il più importante, tra le due squadre, che porterà una delle due a giocarsi il trofeo in finale. Tra i segnali da cogliere a proposito della partita, c'è stato senz'altro il bell'ingresso di Simeone, parso pimpante e ben calato nel suo nuovo ruolo di subentrante. Il Cholito ha avviato l'azione del 3-3, vincendo un duello di fisico con Hateboer prima di lanciare sulla corsa Chiesa, che a sua volta ha appoggiato per il facile tap-in di Muriel da due passi. Non può essere un caso se tutti e tre sono stati coinvolti, è questa la sensazione prevalente che arriva sentendo i discorsi per le strade di Firenze. La tifoseria viola ha voglia di vedere all'opera il tridente che sognava essere quello titolare, anche se Pioli non si è lasciato influenzare fin qui. Il tecnico ricorda sempre quanto importanti siano gli equilibri della squadra, che non possono essere subordinati ad altro. Anche se, vedendo il numero di gol incassati nel 2019, sembra che questo debba essere trovato del tutto.