Questione di feeling. Icardi, il Ninja e un rapporto che dirà di più sull'Inter

“Questa gara andava portata in fondo, ma di cose da migliorare ce ne sono ancora parecchie. Come l’intesa fra Icardi e Nainggolan, per esempio”. E’ piena di concetti, come spesso capita del resto, la conferenza stampa post partita di ieri di Luciano Spalletti. Un po’ di bastone e tanta carota per la squadra, poi via con l’analisi dei singoli. E fra questi non poteva chiaramente mancare Mauro Icardi, ovvero colui che ha reso speranza all’Inter e dato di fatto il la alla splendida, e per certi versi clamorosa, vittoria sul Tottenham. Al di là del gol ci sono ben poche altre occasioni da sottolineare e Spalletti lo sa benissimo, da qui gli accorgimenti, i miglioramenti, chiesti al proprio capitano. Fra cui una migliore e ben più oleata intesa col Ninja, l’uomo tanto cercato in estate che ancora non sembra a proprio agio nei complessi schemi spallettiani. Le attenuanti ovviamente ci sono tutte: il ritardo di condizione di Maurito, l’infortunio di Nainggolan nel momento caldo della preparazione. E ovviamente una squadra che ancora non riesce ad andare col ‘pilota automatico’, nel senso ampio del termine. Ma se riguardate la partita di ieri i margini di miglioramento sono notevoli: Icardi deve crescere tanto dal punto di vista fisico. Nainggolan deve ancora capire certi concetti di gioco, trovare la sua zolla e imparare a conoscere i movimenti del capitano. A quel punto, una volta sistemati questi dettagli, l’Inter potrà davvero capire quale sarà la sua dimensione. In Italia, ma pure in Europa.