Questione di feeling: la coppia del Toro inizia a funzionare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai titolo fu più abusato nel mondo del calcio. Perché in fin dei conti tra due punte è sempre questione di feeling. Che può esserci o non esserci, ma si deve comunque cercare. È quello che provano a fare sin dai primi minuti della gara di oggi, avversario il Sassuolo, Belotti e Zaza, coppia d’attacco titolare del Torino per la seconda partita consecutiva. Si cercano e spesso si trovano, fin dai primi minuti di gioco. Uno dà e l’altro restituisce. Rincorrono entrambi gli avversari, sfiorano il gol in tandem, poi lo trovano. Lancio di Zaza, destro a incrociare di Belotti. L’ex di turno ispira, il Gallo canta per la sesta volta in questa Serie A. La miglior risposta ai dubbi di Mazzarri, fin qui ben poco convinto di poterli avere insieme in campo. Poi c’è il pareggio, c’è Iago Falque che comunque entra e segnerebbe pure se non fosse per il fuorigioco, c’è tutto il contorno. Ma la coppia d’attacco che avevamo immaginato Cairo e Petrachi non è poi così male, vista insieme due volte di fila.