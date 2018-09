Quota azzurra - Atalanta, 5 italiani in 270 minuti. Nonostante il vivaio top

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Sorpresa delle ultime stagioni, l'Atalanta è una delle squadre che grazie al suo florido vivaio ha lanciato più giovani negli ultimi anni.

Eppure, dando uno sguardo a quanto accaduto in questo primo scorcio di stagione, non sono stati tanti gli italiani impegnati in Serie A fino a questo momento: cinque giocatori italiani sui 21 impiegati in questo avvio. Questo il quadro.

Portieri

Pierluigi Gollini (1995) - 2 partite, 180 minuti

Difensori

Andrea Masiello (1985) - 2 partite, 180 minuti

Gianluca Mancini (1996) - 2 partite, 154 minuti

Centrocampisti

Matteo Pessina (1997) - 2 partite, 59 minuti

Luca Valzania (1996) - 1 partita, 54 minuti

Attaccanti

///

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Tra i calciatori che ancora non hanno visto il campo in Serie A il nome più interessante è Marco Tumminello, attaccante classe '98 reduce da una sfortunata stagione a Crotone. Da tenere d'occhio anche due giovani difensori: Davide Bettella e - quando rientrerà dall'infortunio - Marco Varnier.

Percentuale calciatori italiani in rosa: 33%