Quota azzurra - Bologna, tre italiani nell'undici titolare di Inzaghi

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Sono cinque gli italiani fin qui impiegati da Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, in Serie A. Federico Mattiello, Andrea Poli e Diego Falcinelli fin qui in pianta stabile hanno fatto parte dell'undici titolare, con Orsolini e Destro che hanno invece visto il campo a gara in corsa

Portieri

Difensori

Federico Mattiello (1995) - 3 partite, 270 minuti

Centrocampisti

Andrea Poli (1989) - 3 partite, 222 minuti

Attaccanti

Riccardo Orsolini (1997) - 3 partite, 51 minuti

Diego Falcinelli - 3 partite, 178 minuti

Mattia Destro - 2 partite, 31 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Antonio Santurro è il secondo portiere. Gli altri italiani nel giro della prima squadra non ancora impegnati sono Arturo Calabresi, Lorenzo Colli e Lorenzo Musto.

Percentuali calciatori italiani in rosa: 32%