Quota azzurra - Cagliari, il nuovo El Dorado del ct Mancini

© foto di Federico Gaetano

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Cagliari nuovo vivaio d'Italia. Roberto Mancini dovrà tenere d'occhio in modo particolare la squadra sarda in questo campionato. Finora ne sono scesi in campo già undici, e non a caso due in questi giorni sono a Coverciano perché già nel gruppo azzurro. Di seguito il dato.

Portieri

Alessio Cragno (1994) - 3 partite, 170 minuti

Difensori

Filippo Romagna (1997) . 3 partite, 270 minuti

Paolo Pancrazio Faragò (1993) - 3 partite, 113 minuti

Fabio Pisacane (1986) - 1 partita, 66 minuti

Luca Ceppitelli - 1 partita, 24 minuti

Centrocampisti

Nicolò Barella (1997) - 3 partite, 270 minuti

Simone Padoin - 2 partite, 180 minuti

Luca Cigarini - 2 partite, 180 minuti

Daniele Dessena - 2 partite, 114 minuti

Attaccanti

Leonardo Pavoletti - 3 partite, 270 minuti

Marco Sau (1987) - 3 partite, 181 minuti

Alberto Cerri (1996) - 1 partita, 18 minuti

NON (ANCORA) IMPEGNATI - Simone Aresti sarà in questa stagione il terzo portiere. Marco Andreolli è una opzione in più per la difesa di Maran.

Percentuali calciatori italiani in rosa: 58%