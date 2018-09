Quota azzurra - Chievo, D'Anna è tra i pochi già in doppia cifra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Considerevole rispetto alla media in Serie A il numero di italiani già impegnati da D'Anna in questo avvio di stagione. Sono 10 dieci, con molti giovani che gravitano attorno alla prima squadra e che potrebbero debuttare a stagione in corso. Di seguito il dato.

Portieri

Andrea Seculin (1990) - 2 partite, 88 minuti

Stefano Sorrentino (1979) - 2 partite, 182 minuti

Difensori

Luca Rossettini (1985) - 3 partite, 270 minuti

Mattia Bani (1993) - 2 partite, 180 minuti

Fabrizio Cacciatore (1986) - 1 partita, 90 minuti

Federico Barba (1993) - 1 partita, 90 minuti

Centrocampisti

Emanuele Gaccherini (1985) - 3 partite, 206 minuti

Nicola Rigoni (1990) - 3 partite, 228 minuti

Fabio Depaoli (1997) - 3 partite, 198 minuti

Attaccanti

Riccardo Meggiorini (1985) - 1 partita, 24 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Lunga la lista dei giocatori italiani non ancora impiegati da D'Anna. Spicca il nome di Pucciarelli, che sicuramente tornerà utile nel corso della stagione. In chiave futura, da tenere particolarmente d'occhio il classe 2000 Emanuel Vignato.

Michele Rigione

Alessandro Roma

Tommaso Polo

Luca Di Minico

Davide Savi

Antonio Cinelli

Gianni Manfrin

Emanuel Vignato

Manuel Pucciarelli

Percentuali calciatori italiani in rosa: 52%