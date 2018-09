Quota azzurra - Empoli, Di Lorenzo, Capezzi La Gumina 3 pilastri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Sono otto i giocatori italiani fin qui impegnati da Andreazzoli in Serie A, con un paio di nomi che - in prospettiva futura - potrebbero anche iniziare a far parte del giro della Nazionale azzurra. Di seguito il dato.

Portieri

Pietro Terracciano (1990) - 3 partite, 270 minuti

Difensori

Luca Antonelli (1987) - 3 partite, 176 minuti

Giovanni Di Lorenzo (1993) - 3 partite, 270 minuti

Manuel Pasqual (1982) - 2 partite, 94 minuti

Domenico Maietta (1982) - 1 partita, 90 minuti

Centrocampisti

Leonardo Capezzi (1995) - 3 partite, 270 minuti

Attaccanti

Francesco Caputo (1987) - 3 partite, 270 minuti

Antonino La Gumina (1996) - 3 partite, 234 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questi i giocatori italiani in prima squadra non impiegati da Aurelio Andreazzoli in Serie A.

Ivan Provedel

Andrea Fulignati

Luca Bittante

Matteo Brighi

Lorenzo Lollo

Ludovico Gargiulo

Percentuali calciatori italiani in rosa: 46%