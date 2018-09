Quota azzurra - Fiorentina, hanno giocato in 3. E sono tutti in Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Particolarmente curioso il caso della Fiorentina di Pioli, squadra che nelle prime due giornate ha fatto giocare solo tre italiani. Tutti e tre, però, sono stati 'saccheggiati' da Roberto Mancini che li ha portati con sé a Coverciano per i prossimi impegni dell'Italia. Di seguito il dato.

Portieri

Difensori

Cristiano Biraghi (1992) - 2 partite, 180 minuti

Centrocampisti

Marco Benassi (1994) - 2 partite, 180 minuti

Attaccanti

Federico Chiesa (1997) - 2 partite, 165 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Oltre al difensore Federico Ceccherini, sono due giovani da tenere d'occhio per il futuro i calciatori che orbitano in prima squadra, ma non hanno debuttato in questa Serie A: Simone Minelli e Riccardo Sottil.

Calciatori italiani in rosa: 22%