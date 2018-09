Quota azzurra - Frosinone, team con più italiani. Ma nessuno convocato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Il Frosinone è la squadra di Serie A che ha impiegato più calciatori italiani in questo avvio. Complice anche una rosa molto ampia, e una squadra che deve ancora trovare il suo undici titolare definitivo, tanti i giocatori impiegati e tanti quelli potenzialmente in quota azzurra. Sono 15 nessuno dei quali però è stato convocato dal ct Mancini per i prossimi impegni dell'Italia

Portieri

Marco Sportiello (1992) - 3 partite, 270 minuti

Difensori

Francesco Zampano (1993) - 3 partite, 251 minuti

Cristian Molinaro (1983) - 3 partite, 265 minuti

Nicolo Brighenti (1989) - 2 partite, 180 minuti

Edoardo Goldaniga - 1 partita, 90 minuti

Marco Capuano (1991) - 1 partita, 90 minuti

Paolo Ghiglione (1997) - 1 partita, 19 minuti

Centrocampisti

Raffaele Maiello (1991) - 3 partite, 231 minuti

Danilo Soddimo (1987) - 2 partite, 36 minuti

Lorenzo Crisetig (1993) - 1 partita, 90 minuti

Luca Matarese (1998) - 1 partita, 8 minuti

Francesco Cassata (1997) - 1 partita, 82 minuti

Andrea Beghetto - 1 partita, 5 minuti

Attaccanti

Camillo Ciano (1990) - 3 partite, 245 minuti

Andrea Pinamonti (1999) - 1 partita, 8 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Tanti infortunati, alcuni che non vedranno il campo per diversi mesi, tra i giocatori italiani non impiegati da Longo in questo avvio. Questa la lista.

Alessandro Iacobucci

Filippo Bardi

Lorenzo Ariaudo

Mirko Gori

Luca Paganini

Paolo Sammarco

Federico Dionisi

Daniel Ciofani

Percentuali calciatori italiani in rosa: 71%