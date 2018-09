Quota azzurra - Genoa, nessun italiano titolare in mediana e in attacco

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Sette italiani già impiegati, di cui però solo tre come titolari. Questa la situazione del Genoa che dal centrocampo in avanti ha diversi calciatori potenzialmente da Nazionale, ma finora non sono nemmeno titolari nella squadra rossoblù. Di seguito la situazione.

Portieri

Federico Marchetti (1983) - 2 partite, 180 minuti

Difensori

Davide Biraschi (1994) - 2 partite, 180 minuti

Domenico Criscito (1986) - 2 partite, 180 minuti

Centrocampisti

Daniel Bessa (1993) - 2 partite, 36 minuti

Luca Mazzitelli (1995) - 1 partita, 36 minuti

Attaccanti

Nicola Dalmonte (1997) - 1 partita, 23 minuti

Andrea Favilli (1997) - 1 partita, 44 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Gianluca Lapadula, centravanti rimasto dopo le tante trattative estive, e il giovane e interessante Antonio Candela i due italiani non utilizzati da mister Ballardini in questo avvio di stagione.

Percentuali calciatori italiani in rosa: 33%.