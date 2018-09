Quota azzurra - Juventus, tre italiani utilizzati nelle prime tre gare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Sempre meno i calciatori italiani presenti nella Juventus. Senza Buffon, e con De Sciglio scalato indietro nelle gerarchie dopo l'arrivo di Cancelo, ecco che l'utilizzo di calciatori utili per la Nazionale s'è ulteriormente ridotto. In queste prime tre giornate Allegri ne ha utilizzati tre, tutti adesso a Coverciano a disposizione del ct Mancini (insieme a Perin e Rugani, che però non hanno mai giocato). Di seguito il dato.

Portieri

///

Difensori

Giorgio Chiellini (1984) - 3 partite, 270 minuti

Leonardo Bonucci (1987) - 3 partite, 270 minuti

Centrocampisti

///

Attaccanti

Federico Bernardeschi (1994) - 3 partite, 149 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - E' quello difensivo il reparto con tanti giocatori italiani a disposizione di Allegri, di cui alcuni ancora non utilizzati. Di seguito la lista completa.

Mattia Perin

Carlo Pinsoglio

Daniele Rugani

Mattia De Sciglio

Andrea Barzagli

Leonardo Spinazzola

Moise Kean

Percentuali calciatori italiani impiegati finora in Serie A: 42%