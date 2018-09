Quota azzurra - Lazio, 24% di italiani. E (per ora) un solo Nazionale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Francesco Acerbi, Marco Parolo e Ciro Immobile. Questi i tre pilastri italiani della Lazio di Simone Inzaghi formato 2018/19. Poi tanti giovani nel giro della prima squadra che, però, finora hanno trovato pochissimo spazio, o non ne hanno trovato affatto. Di seguito il dato.

Portieri

///

Difensori

Francesco Acerbi (1988) - 3 partite, 270 minuti

Centrocampisti

Marco Parolo (1985) - 3 partite, 242 minuti

Alessandro Murgia (1996) - 1 partita, 8 minuti

Danilo Cataldi (1994) - 1 partita, 2 minuti

Attaccanti

Ciro Immobile (1990) - 3 partite, 265 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questo l'elenco dei calciatori italiani che Simone Inzaghi non ha ancora utilizzato dopo 270 minuti di Serie A.

Guido Guerrieri

Lorenzo Filippini

Alessandro Rossi

Cristiano Lombardi

Percentuale calciatori italiani in rosa: 24%