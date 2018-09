Quota azzurra - Mancini, ecco chi e quanto ha giocato nei primi 3 turni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi ha analizzato la situazione squadra per squadra.



Questa è la lista dei giocatori italiani fin qui impiegati in queste prime tre giornate di Serie A. Una lista destinata ad allargarsi e dalla quale la Nazionale potrà attingere:

PORTIERI

Pierluigi Gollini (1995) - 2 partite, 180 minuti

Alessio Cragno (1994) - 3 partite, 170 minuti

Andrea Seculin (1990) - 2 partite, 88 minuti

Stefano Sorrentino (1979) - 2 partite, 182 minuti

Pietro Terracciano (1990) - 3 partite, 270 minuti

Marco Sportiello (1992) - 3 partite, 270 minuti

Federico Marchetti (1983) - 2 partite, 180 minuti

Gianluigi Donnarumma (1999) - 2 partite, 180 minuti

Luigi Sepe (1991) - 3 partite, 270 minuti

Emil Audero (1997) - 2 presenze, 180 minuti

Andrea Consigli (1987) - 3 presenze, 270 minuti

Salvatore Sirigu (1987) - 3 presenze, 270 minuti

Simone Scuffet (1996) - 3 presenze, 270 minuti

DIFENSORI

Andrea Masiello (1985) - 2 partite, 180 minuti

Gianluca Mancini (1996) - 2 partite, 154 minuti

Federico Mattiello (1995) - 3 partite, 270 minuti

Filippo Romagna (1997) . 3 partite, 270 minuti

Paolo Pancrazio Faragò (1993) - 3 partite, 113 minuti

Fabio Pisacane (1986) - 1 partita, 66 minuti

Luca Ceppitelli - 1 partita, 24 minuti

Luca Rossettini (1985) - 3 partite, 270 minuti

Mattia Bani (1993) - 2 partite, 180 minuti

Fabrizio Cacciatore (1986) - 1 partita, 90 minuti

Federico Barba (1993) - 1 partita, 90 minuti

Luca Antonelli (1987) - 3 partite, 176 minuti

Giovanni Di Lorenzo (1993) - 3 partite, 270 minuti

Manuel Pasqual (1982) - 2 partite, 94 minuti

Domenico Maietta (1982) - 1 partita, 90 minuti

Cristiano Biraghi (1992) - 2 partite, 180 minuti

Francesco Zampano (1993) - 3 partite, 251 minuti

Cristian Molinaro (1983) - 3 partite, 265 minuti

Nicolo Brighenti (1989) - 2 partite, 180 minuti

Edoardo Goldaniga - 1 partita, 90 minuti

Marco Capuano (1991) - 1 partita, 90 minuti

Paolo Ghiglione (1997) - 1 partita, 19 minuti

Davide Biraschi (1994) - 2 partite, 180 minuti

Domenico Criscito (1986) - 2 partite, 180 minuti

Danilo D'Ambrosio (1988) - 3 partite, 265 minuti

Giorgio Chiellini (1984) - 3 partite, 270 minuti

Leonardo Bonucci (1987) - 3 partite, 270 minuti

Francesco Acerbi (1988) - 3 partite, 270 minuti

Davide Calabria (1996) - 2 partite, 180 minuti

Alessio Romagnoli (1995) - 2 partite, 180 minuti

Sebastiano Luperto (1996) - 1 partita, 18 minuti

Simone Iacoponi (1987) - 3 partite, 270 minuti

Massimo Gobbi (1980) - 3 partite, 254 minuti

Riccardo Gagliolo (1990) - 3 partite, 270 minuti

Federico Dimarco (1997) - 1 partita, 11 minuti

Davide Santon (1991) - 1 partita, 13 minuti

Nicola Murru (1994) - 2 presenze, 149 minuti

Lorenz Tonelli (1990) - 1 presenza, 90 minuti

Jacopo Sala (1991) - 1 presenza, 31 minuti

Christian Dell'Orco (1994) - 1 presenza, 1 minuto

Gianmarco Ferrari (1992) - 3 presenze, 270 minuti

Giangiacomo Magnani (1995) - 3 presenze, 270 minuti

Francesco Vicari (1994) - 3 presenze, 270 minuti

Armando Izzo (1992) - 3 presenze, 259 minuti

Lorenzo De Silvestri (1988) - 3 presenze, 207 minuti

Emiliano Moretti (1981) - 3 presenze, 270 minuti

CENTROCAMPISTI

Matteo Pessina (1997) - 2 partite, 59 minuti

Luca Valzania (1996) - 1 partita, 54 minuti

Andrea Poli (1989) - 3 partite, 222 minuti

Nicolò Barella (1997) - 3 partite, 270 minuti

Simone Padoin - 2 partite, 180 minuti

Luca Cigarini - 2 partite, 180 minuti

Daniele Dessena - 2 partite, 114 minuti

Emanuele Gaccherini (1985) - 3 partite, 206 minuti

Nicola Rigoni (1990) - 3 partite, 228 minuti

Fabio Depaoli (1997) - 3 partite, 198 minuti

Leonardo Capezzi (1995) - 3 partite, 270 minuti

Marco Benassi (1994) - 2 partite, 180 minuti

Raffaele Maiello (1991) - 3 partite, 231 minuti

Danilo Soddimo (1987) - 2 partite, 36 minuti

Lorenzo Crisetig (1993) - 1 partita, 90 minuti

Luca Matarese (1998) - 1 partita, 8 minuti

Francesco Cassata (1997) - 1 partita, 82 minuti

Andrea Beghetto - 1 partita, 5 minuti

Daniel Bessa (1993) - 2 partite, 36 minuti

Luca Mazzitelli (1995) - 1 partita, 36 minuti

Romulo (1987) - 2 partite, 180 minuti

Antonio Candreva (1987) - 1 partita, 12 minuti

Roberto Gagliardini (1994) - 1 partita, 90 minuti

Marco Parolo (1985) - 3 partite, 242 minuti

Alessandro Murgia (1996) - 1 partita, 8 minuti

Danilo Cataldi (1994) - 1 partita, 2 minuti

Giacomo Bonaventura (1989) - 2 partite, 166 minuti

Antonino Barillà (1988) - 3 partite, 259 minuti

Alberto Grassi (1995) - 2 partite, 156 minuti

Luca Rigoni (1984) - 2 partite, 84 minuti

Alessandro Deiola (1995) - 1 partita, 30 minuti

Bryan Cristante (1995) - 3 partite, 98 minuti

Daniele De Rossi (1983) - 3 partite, 270 minuti

Alessandro Florenzi (1991) - 2 partite, 163 minuti

Luca Pellegrini (1996) - 1 partita, 46 minuti

Riccardo Saponara (1991) - 2 presenze, 68 minuti

Manuel Locatelli (1998) - 2 presenze, 180 minuti

Stefano Sensi (1995) - 2 presenze, 83 minuti

Francesco Magnanelli (1984) - 1 presenza, 90 minuti

Filippo Costa (1995) - 1 presenza, 9 minuti

Simone Missiroli (1986) - 3 presenze, 222 minuti

Manuel Lazzari (1993) - 3 presenze, 269 minuti

Mirko Valdifiori (1986) - 3 presenze, 62 minuti

Pasquale Schiattarella (1987) - 3 presenze, 216 minuti

Roberto Soriano (1991) - 3 presenze, 128 minuti

Daniele Baselli (1992) - 2 presenze, 117 minuti

Rolando Mandragora (1997) - 2 presenze, 180 minuti

ATTACCANTI

Riccardo Orsolini (1997) - 3 partite, 51 minuti

Diego Falcinelli - 3 partite, 178 minuti

Mattia Destro - 2 partite, 31 minuti

Leonardo Pavoletti - 3 partite, 270 minuti

Marco Sau (1987) - 3 partite, 181 minuti

Alberto Cerri (1996) - 1 partita, 18 minuti

Riccardo Meggiorini (1985) - 1 partita, 24 minuti

Francesco Caputo (1987) - 3 partite, 270 minuti

Antonino La Gumina (1996) - 3 partite, 234 minuti

Federico Chiesa (1997) - 2 partite, 165 minuti

Camillo Ciano (1990) - 3 partite, 245 minuti

Andrea Pinamonti (1999) - 1 partita, 8 minuti

Nicola Dalmonte (1997) - 1 partita, 23 minuti

Andrea Favilli (1997) - 1 partita, 44 minuti

Matteo Politano (1993) - 3 partite, 271 minuti

Federico Bernardeschi (1994) - 3 partite, 149 minuti

Ciro Immobile (1990) - 3 partite, 265 minuti

Patrick Cutrone (1998) - 2 partite, 14 minuti

Fabio Borini (1991) - 1 partita, 71 minuti

Lorenzo Insigne (1991) - 3 partite, 212 minuti

Simone Verdi (1992) - 1 partita, 46 minuti

Fabio Ceravolo (1987) - 3 partite, 56 minuti

Antonio Di Gaudio (1989) - 3 partite, 234 minuti

Roberto Inglese (1991) - 3 partite, 250 minuti

Luca Siligardi (1988) - 1 partita, 80 minuti

Stephan El Shaarawy (1992) - 2 partite, 104 minuti

Fabio Quagliarella (1983) - 2 presenze, 164 minuti

Domenico Berardi (1994) - 3 presenze, 237 minuti

Federico Di Francesco (1994) - 2 presenze, 142 minuti

Andrea Petagna (1995) - 3 presenze, 270 minuti

Mirko Antenucci (1984) - 3 presenze, 270 minuti

Alberto Paloschi (1990) - 1 presenza, 12 minuti

Andrea Belotti (1993) - 3 presenze, 270 minuti

Simone Zaza (1991) - 1 presenza, 19 minuti

Kevin Lasagna (1992) - 3 presenze, 245 minuti

Marco D'Alessandro (1991) - 2 presenze, 24 minuti