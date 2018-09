Quota azzurra - Milan, la più italiana tra le big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Quattro titolari inamovabili, un numero destinato ad aumentare col proseguo della stagione. Tra le big, il Milan è una delle squadre più attente alla questione calciatori italiani. Di seguito il dato.

Portieri

Gianluigi Donnarumma (1999) - 2 partite, 180 minuti

Difensori

Davide Calabria (1996) - 2 partite, 180 minuti

Alessio Romagnoli (1995) - 2 partite, 180 minuti

Centrocampisti

Giacomo Bonaventura (1989) - 2 partite, 166 minuti

Attaccanti

Patrick Cutrone (1998) - 2 partite, 14 minuti

Fabio Borini (1991) - 1 partita, 71 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei giocatori italiani non impegnati da Gennaro Gattuso nelle prime due gare di campionato. Caldara è destinato presto a diventare un titolare del Milan, così come dopo il rientro dall'infortunio il laterale Andrea Conti.

Antonio Donnarumma

Andrea Conti

Mattia Caldara

Ignazio Abate

Riccardo Montolivo

Andrea Bertolacci

Percentuale calciatori italiani in rosa: 43%