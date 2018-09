Quota azzurra - Napoli, la meno italiana tra le big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Si contano sul palmo di una mano i calciatori italiani presenti nella rosa del Napoli. Lorenzo Insigne l'unico titolare nelle prime tre giornate, in attesa di Alex Meret (ai box per infortunio) e della crescita negli schemi di Ancelotti di Simone Verdi. Di seguito il dato.

Portieri

///

Difensori

Sebastiano Luperto (1996) - 1 partita, 18 minuti

Centrocampisti

///

Attaccanti

Lorenzo Insigne (1991) - 3 partite, 212 minuti

Simone Verdi (1992) - 1 partita, 46 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Due giocatori: il portiere titolare, Alex Meret, attualmente ai box per infortunio. E il giovane attaccante Antonio Negro

Percentuale calciatori italiani in rosa: 19%